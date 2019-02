Assunção Cristas: “Se as esquerdas fossem consistentes com o que dizem todos os dias na rua e no Parlamento votariam esta moção do CDS”

A Assembleia da República debate esta quarta-feira a segunda moção de censura do Governo de António Costa. “Se as esquerdas fossem consistentes com o que dizem todos os dias na rua e no Parlamento votariam [a favor] esta moção do CDS”, atira Assunção Cristas, líder do CDS, em declarações ao jornal “i”.

Segundo a centrista, o Governo de Costa está “esgotado e o primeiro-ministro perdido”. É um Executivo que cria problemas, mas é incapaz de encontrar soluções. “Um Governo desorientado, desconcertado, sem ambição e sem programa”, diz.

O debate que ocorrerá na tarde desta quarta-feira será “um momento clarificador para os partidos de esquerda que ora apoiam o Governo ora o criticam”, diz. “Esta é uma moção de censura em nome de muitos portugueses que estão numa situação difícil”, garantiu ainda Assunção Cristas.

Como já é público, o PSD irá votar a favor da moção. Bloco de Esquerda e PCP vão votar ao lado do PS.