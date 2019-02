Vendas de carros a diesel caíram 15% em janeiro

Reflexo ou não das declarações de Matos Fernandes, ministro do Ambiente, os números de vendas de automóveis ligeiros de passageiros no último ano corresponderam, em parte, à previsão feita pelo governante em janeiro: a venda de carros com motorizações a gasóleo está a cair.

Segundo dados fornecidos ao “Jornal de Negócios” pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), venderam-se 6834 carros a diesel em janeiro deste ano, uma quebra de 15,1% face a igual mês de 2018. Esta queda levou a que o peso do diesel no segmento com maior representação no mercado automóvel português caísse dos 55,5% registados em janeiro de 2018 para 43,6% agora.

Já em sentido inverso, os automóveis a gasolina registaram uma subida de 38,3%, para um total de 7298 veículos. A gasolina passou, desta forma, a ser o combustível mais popular em janeiro, representando 46,5% das vendas (valia 36,4% um ano antes).

A queda dos veículos com motores a gasóleo é uma tendência europeia: no ano passado, representaram 35,9% das vendas de ligeiros de passageiros na União Europeia (UE), quando em 2017 pesavam 44%. A gasolina, pelo contrário, viu a sua quota aumentar de 50,3% para 56,7%.