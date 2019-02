Estado deixa de apoiar compra de carros elétricos acima de 60 mil euros

O Estado vai deixar de apoiar a compra de carros elétricos com um preço superior a 60 mil euros, avança o “Público” esta terça-feira. Esta alteração vai constar nas novas regras de incentivos à introdução no consumo de veículos de baixas emissões que deverão ser publicadas esta semana pelo Ministério do Ambiente e da Transição Energética (MATE).



No entender do Governo, ao avançar com este teto, quem compra um veículo 100% eléctrico que custe mais do que 60.000 euros vai fazê-lo independentemente de ter ou não o apoio pecuniário do Estado, pelo que não se justifica o incentivo.



No ano passado, o Estado apoiou a compra de 1170 novos veículos eléctricos, gastando um total de 2,6 milhões de euros, através do Fundo Ambiental. Estes são valores superiores ao previsto inicialmente, já que se previa apoiar, no máximo, 1000 automóveis.

Segundo o matutino, o acréscimo acabou por ser suportado pelas verbas destinadas à aquisição de motociclos e ciclomotores, e cuja adesão, no primeiro ano em que foram também contemplados com este tipo de incentivo, ficou abaixo do previsto.