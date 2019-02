Caixa nega reformas sem cortes a funcionários com 41 ou mais anos de carreira

Desde o início do ano, a Caixa Geral de Aposentações (CGA) está a dizer aos funcionários públicos que têm 41 anos de carreira ou mais que já não podem antecipar a reforma sem cortes, ao contrário do que acontecia até dezembro, avança o “Jornal de Negócios” esta terça-feira. Ou os funcionários do banco do Estado esperam por nova legislação ou pela idade normal – que vai nos 66 anos e 5 meses – ou suportam os cortes que nalguns casos chegam aos 20%. Esta mudança não foi previamente anunciada.

Até ao final de dezembro, a Caixa aplicava a regra de que pessoas - com 65 anos e 41 ou mais de carreira - se pudessem reformar sem esperar pela idade normal. A idade da reforma era, no ano passado, de 66 anos e 4 meses mas quem tinha por exemplo 43 anos de serviço podia aposentar-se um ano mais cedo sem o corte superior a 19%.

O Governo mudou a legislação da Segurança Social e tornou esta regra mais flexível no privado, criando a chamada “idade pessoal de reforma”. Mas nada disse sobre alterações na Caixa Geral de Aposentações (CGA), onde se esperava que o regime permanecesse inalterado em janeiro. A Caixa, contudo, deixou em janeiro de aplicar a regra antiga e não aplicou a nova.

Questionado pelo “Negócios”, o Ministério da Segurança Social garantiu que vai corrigir o problema. A lei não foi alterada com essa intenção e ao dizer que vai garantir “as clarificações que sejam necessárias”, disse.