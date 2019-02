MP quer acesso às contas da mulher de Manuel Pinho

O Ministério Público pediu à juíza de instrução do caso EDP que solicite ao Banco de Portugal (BdP) os dados bancários de uma eventual adesão da esposa de Manuel Pinho ao Regime Excecional de Regularização Tributária (RERT). Os procuradores Carlos Casimiro Nunes e Hugo Neto fizeram o pedido à juíza Ana Peres em dezembro. Esta notícia é avançada pelo “Correio da Manhã” esta segunda-feira.

Estão em causa suspeitas sobre duas offshores que não constam dos documentos de adesão de Pinho ao RERT III, em 2012. Segundo o “CM”, os procuradores querem saber se Alexandra Pinho declarou, numa eventual adesão ao RERT, ativos depositados nas contas da Mesete II e da Blackwade.

Através da Mesete II, Manuel Pinho terá recebido do Grupo Espírito Santo uma avença mensal de 14.963 euros quando era ministro da Economia no Governo de José Sócrates, de março de 2005 a julho de 2009. Já a Blackwade foi usada na compra do apartamento de Pinho em Nova Iorque, em 2010, por quase um milhão de euros.