Governo quer Inspeção-Geral de Finanças a fiscalizar Banco de Portugal

A Inspeção-Geral de Finanças vai passar a poder fiscalizar a gestão financeira de todas as ações do Banco de Portugal, à exceção das que estão relacionadas com as funções de banqueiro central, avança o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira. Esta mudança consta do diploma da reforma da supervisão financeira, que está a ser preparado pelo Governo de António Costa.

Segundo o matutino, na malha das Finanças irão cair todos os contratos públicos assinados pela instituição liderada por Carlos Costa, e, tal como acontece com o Tribunal de Contas, todas as funções de banco central vão ficar de fora.

O Banco de Portugal, recorde-se, tem estatuto de pessoa coletiva de direito público, mas goza de autonomia administrativa e financeira. A mudança que está incluída no diploma da reforma da supervisão financeira, a que o “Negócios” teve acesso, irá implicar, então, uma alteração à lei orgânica do BdP.

“O Banco não está sujeito ao regime de inspeção e auditoria dos serviços do Estado no que diz respeito às matérias relativas à sua participação no desempenho das atribuições cometidas ao Sistema Europeu de Bancos Centrais“, irá referir a nova norma.

O diploma da supervisão financeira que foi discutida em Conselho de Ministros já conta com esta alteração.