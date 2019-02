Tsipras, Macron, Löfven, e Gurmai: líderes europeus participam na convenção do PS

Emmanuel Macron, Presidente da República francês, Alexis Tsipras, primeiro-ministro da Grécia, e Stefan Löfven​, primeiro-ministro da Suécia, vão participar este fim de seman na convenção europeia do Partido Socialista (PS) em Gaia. Segundo avança o jornal “Público”, os líderes europeus vão marcar presença via vídeo.

Embora nem Tsipras nem Macron façam parte do Partido Socialista Europeu, o grupo parlamentar que o PS integra em Bruxelas, ambos participam na convenção no sentido de passar uma mensagem de que o PS faz parte de um conjunto de partidos da União Europeia que apoia o europeísmo e o euro.

Também a eurodeputada húngara Zita Gurmai vai falar na convenção via vídeo. Na sessão de encerramento, Frans Timmermans, candidato à presidência da Comissão Europeia, vai estar presente.

A convenção do PS está marcada para este fim de semana no Pavilhão Desportivo Municipal de Gaia. Entre os oradores previstos estão António Costa, como secretário-geral do partido, Carlos César, presidente socialista, e também Ferro Rodrigues, ex-secretário-geral.