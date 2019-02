Gulbenkian quer vender Partex até junho

A Gulbenkian retomou o processo de venda da petrolífera Partex e quer escolher o comprador até junho, avança o “Jornal Económico” esta sexta-feira. Esta informação foi avançada ao semanário por António Costa Silva, presidente executivo da empresa.

No ano passado, recorde-se, o processo da venda da Partex aos chineses da CEFC falhou, devido a questões de idoneidade do potencial comprador. Em todo o caso, a Fundação Calouste Gulbenkian não desistiu do objetivo estratégico de alienar a gestora de ativos petrolíferos. “Costumo dizer que a Partex é uma noiva apetecível e este processo tem confirmado isso”, diz António Costa Silva, CEO da Partex, em declarações ao “Económico”. “Posso dizer que há mais de três interessados.”

Segundo o gestor, o processo de entrega de propostas deverá decorrer até final de março, com a escolha do comprador prevista para ser concluída ainda no primeiro semestre. “Os potenciais compradores são companhias internacionais muito reputadas. A seleção do candidato final vai ser muito importante. Isso tem que obedecer a múltiplos critérios, e um deles é a aceitação pelas autoridades das geografias onde operamos”, explicou.