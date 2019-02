Desde o início do ano, já foram entregues 112 pré-avisos de greve

A contestação dos funcionários públicos disparou. Desde dia 1 de Janeiro, foram entregues 112 pré-avisos de greves na Função Pública, avança o “Público” esta sexta-feira.

No ano passado, foram registados 260 pré-avisos - o triplo do registado no último ano em que a troika esteve em Portugal. De acordo com os dados do Ministério das Finanças, o aumento de pré-avisos começou em 2017, disparou em 2018 e este ano promete ser ainda maior, tendo em conta que há várias eleições agendadas.

Em dezembro, o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, já havia avisado o que “saltou a tampa da panela de pressão”. O líder da UGT, Carlos Silva, descreveu o novo ambiente como um “sobressalto cívico e sindical”.