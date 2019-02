Casa da família Espírito Santo em Cascais está à venda por 20 milhões de euros

A casa da família Espírito Santo em Cascais, na Boca do Inferno, está à venda por 20 milhões de euros, avança o “Jornal Económico” esta sexta-feira. O imóvel pertence à sociedade Casa dos Pórticos, que tem um capital de 50 mil euros. Segundo o semanário, é a sociedade que está à venda - o que implica, é claro, a alienação da propriedade.

A sociedade Casa dos Pórticos é detida em partes iguais por cada um dos herdeiros da mãe de Ricardo Salgado, excepto o antigo presidente do Banco Espírito Santo, cuja quota-parte está em nome de Maria João Salgado, a sua mulher.

Ou seja, 80% da sociedade dona da propriedade estão nas mãos de Maria do Espírito Santo Salgado; de Ana Maria do Espírito Santo Salgado; dos herdeiros de António Espírito Santo Salgado; e de João do Espírito Santo Silva Salgado. Os restantes 20% estão em nome de Maria João Bastos Salgado, esposa de Ricardo Salgado.