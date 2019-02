Carlos Silva: “Nas negociações com os enfermeiros, à ministra da Saúde resvalou-lhe o pé para o chinelo”

A greve dos enfermeiros está a gerar preocupação até dentro dos sindicatos. “Há um acumular de situações nos últimos anos que não foram resolvidas. É evidente que há um momento em que temos que parar para pensar. Esse momento chegou não apenas por causa da questão da requisição civil. Esta tensão tenderá a distender-se”, admite Carlos Silva, líder da UGT, em entrevista ao “Público” e à “Renascença” esta quinta-feira.

Porém, para o sindicalista, muita da culpa é do Governo. “É fundamental perceber-se que do outro lado está um interlocutor e à ministra da Saúde resvalou-lhe o pé para o chinelo. Entendeu que não havia condições para negociar. Houve uma radicalização de posições. O ideal é que se termine a greve, mas o Governo deve ter a consciência que a opinião pública está alertada para a situação que se vive no SNS”, atira.

Questionado sobre a forma como tem sido financiada a greve dos enfermeiros, Carlos Silva diz não ter nada contra o “crowdfunding”, pois este método “tem uma roupagem legal no nosso país”, mas defende também que é preciso lidar com a questão da transparência. “Estou de acordo que se crie uma lei na Assembleia da República para quebrar o anonimato do “crowdfunding”. Estou de acordo com a proposta do PS até para evitar suspeições”, diz.

Ainda na mesma entrevista, o líder da UGT queixa-se de António Costa e diz que o primeiro-ministro está há meses para marcar uma reunião consigo.

“Há mais de um ano que ando a dizer ao primeiro-ministro que era necessário que reuníssemos para abordar estas matérias, a começar pelos professores. No dia de assinatura do acordo da concertação social em julho do ano passado, o primeiro-ministro disse para aguardarmos e continuamos a aguardar. Percebo que há aqui uma certa tentativa de apaziguamento da esquerda parlamentar que apoia o Governo e de ter paz social do lado da CGTP, onde normalmente não costuma existir. Não digo que a CGTP esteja quieta e muda, mas nos últimos tempos não se vê grande agitação”, conta.

O sindicalista chega a assumir que o Governo tem, neste momento, uma relação preferencial com a CGTP. “Tenho sentido uma relação preferencialíssima. Não temos visto a CGTP tão aguerrida, a não ser no caso dos professores. Na questão dos enfermeiros, tem estado parada”, atira.

No ano passado, Carlos Silva afirmou, em entrevista, que não se assustava com o cenário do PS conseguir uma maioria absoluta na próxima legislatura. Apesar das tensões atuais com o Governo, o sindicalista afirma manter a mesma posição.“Sou defensor da estabilidade política e governativa. A arrogância é apenas do líder. Ele não é o PS e o PS não é o António Costa. O PS é muito mais do que o seu secretário-geral, assim como a UGT é muito mais do que eu”, diz.