Violência doméstica. Morreram nove mulheres desde o início do ano

Desde o início de 2019, nove mulheres foram assassinadas em contextos de violência doméstica, quase o dobro do número registado no ano passado, quando foram registadas cinco mortes, de acordo com dados da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR). A notícia é avançada esta terça-feira pelo “Público”.

O último óbito por violência doméstica em Portugal foi conhecido ontem: uma mulher de 60 anos foi encontrada morta no Seixal, presumivelmente às mãos do genro que terá fugido com a filha de dois anos.

“Estes crimes tendem a acontecer nas alturas em que o contacto entre vítima e agressor é maior, nomeadamente aos fins-de-semana e nas férias”, explicou Manuel Lisboa, diretor do Observatório Nacional de Violência e Género, em declarações ao matutino.

Em 2018, foram mortas 28 mulheres em contexto de violência doméstica em Portugal. Segundo um levantamento feito pelo Observatório das Mulheres Assassinadas, 503 mulheres foram mortas em contextos de violência doméstica ou de género entre 2004 e o final de 2018.