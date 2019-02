Senhorios não podem deduzir seguros multiriscos ou de rendas ao IRS

Os senhorios que quiserem contratar um seguro multirriscos habitação ou de rendas, além da obrigatória proteção contra incêndios, não irão usufruir da dedução desses valores nos rendimentos das rendas para efeitos de IRS, avança o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira. De acordo com uma orientação da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) emitida este mês, só podem ser aceites os seguros que sejam obrigatórios por lei.

Segundo a AT, “o seguro multirriscos oferece um conjunto de coberturas facultativas de danos no imóvel ou no seu recheio, podendo também incluir uma cobertura de responsabilidade civil”. Contudo, “sendo tal seguro manifestamente facultativo, não poderão as respetivas despesas suportadas ser consideradas como elegíveis” para efeitos de dedução aos rendimentos prediais respetivos.

Esta orientação do Fisco surge de uma questão colocada por um contribuinte. O cidadão pretendia deduzir a despesa que tinha tido com a contratação de um seguro multirriscos habitação para uma casa de que era proprietário e que tinha arrendada.

No arrendamento é obrigatório ter, pelo menos, um seguro contra incêndios, que cubra não só a própria casa e respetivo recheio, como as partes comuns do prédio, no caso de propriedade horizontal, recorde-se. As restantes proteções são consideradas facultativas.