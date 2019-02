Governo quer tornar “incomportável” manter prédios devolutos nas cidades

O agravamento fiscal de prédios devolutos vai aumentar, garante Ana Pinho, secretária de Estado da Habitação, em entrevista ao “Público” esta segunda-feira. “Estamos a falar de um agravamento fiscal a sério. Mas devem ser os municípios a decidir se os aplicam ou não. Os municípios que vieram ao Governo pedir medidas poderão fazê-lo”, diz.

Segundo a secretária de Estado, o Governo pretende “tornar incomportável manter prédios devolutos em áreas de pressão urbanística”. “E por isso também quisemos mexer no regime das obras coercivas, porque o que já existe não está a funcionar em condições”, afirma.

A necessidade de aumentar a oferta de habitação no mercado de arrendamento era uma das bandeiras do Governo de António Costa. Com a legislatura a chegar ao fim, há cada vez menos casas: em 2013 eram 45 mil. Em 2018 eram 16 mil. Ainda assim, Ana Pinho rejeita que o Executivo esteja a perder a corrida.

“Estou em funções há um ano e meio, e neste espaço de tempo não só aprovámos a Nova Geração das Políticas de Habitação (NGPH), como temos 17 dos 21 instrumentos previstos já em vigor. Reerguer uma política de habitação que não tinha dotação orçamental nem nenhum apoio a programas habitacionais desde 2007 são coisas que levam tempo. O Estado não tem casas fechadas por seu belo prazer para abrir repentinamente. Envolve sempre uma obra. A captação de oferta privada, que pode ser ligeiramente mais rápida, também demora. Quando estiver em vigor o Programa de Arrendamento Acessível (PAA), a adesão ao programa vai ser progressiva dependendo da disponibilidade das habitações, ou porque terminaram contratos anteriores, ou porque foram feitas obras”, diz.

O gabinete de Ana Pinho está a trabalhar nos decretos-lei e portarias decorrentes das quatro autorizações legislativas que falta implementar para concluir a Nova Geração das Políticas de Habitação, o Programa de Arrendamento Acessível, a penalização dos prédios devolutos, as alterações ao regime de obras coercivas e a construção de habitação a custos controlados.

De acordo com a própria, haverá novidades ainda este mês de Fevereiro, para ver a funcionar nomeadamente o Programa de Arrendamento Acessível “no mais curto espaço de tempo”.