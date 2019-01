Enfermeiros ganharam 222 milhões em salários nos últimos três anos

Nos últimos três anos anos, os enfermeiros viram a sua folha salarial anual subir em 222 milhões de euros, segundo dados dos Ministérios das Finanças e da Saúde, divulgados esta quarta-feira pelo “Jornal de Negócios”. A este valor somam-se 85 milhões relativos ao reforço do número de enfermeiros, necessário em grande medida para compensar o corte no horário de trabalho, para um total de 307 milhões.

A aplicação do período normal de trabalho de 35 horas aos trabalhadores com contrato individual de trabalho teve um impacto particularmente relevante nos 18 mil enfermeiros que têm este tipo de vínculo. A redução do horário traduziu-se num aumento significativo do salário à hora, que as Finanças contabilizam, para o conjunto dos enfermeiros, em 95 milhões de euros.

Depois, é necessário ainda somar os ganhos obtidos com a reposição dos salários, que as Finanças estimam em 10 milhões. Esta medida foi tomada logo no início da legislatura, de forma gradual.

Segundo o “Negócios”, a estimativa de 222 milhões de euros, que sobe para 307 milhões se considerarmos o reforço de enfermeiros, corresponde ao custo em 2019 – e não acumulado – de todas as medidas tomadas pelo Governo.