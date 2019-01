Champalimaud: “O barulho à volta da reversão da privatização dos CTT tem intuitos eleitoralistas”

A discussão em torno da reversão da privatização dos CTT “tem intuitos eleitoralistas”, diz Manuel Champalimaud, presidente do conselho de administração da Gestmin, a maior acionista dos CTT, em declarações ao “Jornal de Negócios” desta sexta-feira.

Segundo Champalimaud, o processo de nacionalização é mesmo “um cenário impensável”. “Uma decisão desse tipo só poderia ser tomada num contexto revolucionário, impensável na Europa de que somos parte”, disse.

“Temos assistido ao longo do último ano a repetidas declarações públicas do Governo relativamente à estabilidade e irreversibilidade da privatização dos CTT”, lembrou.

Questionado pelo matutino se a renovação do contrato de concessão com o Estado faz sentido com as novas regras propostas pela Anacom, o regulador do sector, Champalimaud sublinhou que, “como grupo português e investidor em Portugal, a Gestmin considera que é muito importante que exista um serviço postal universal no seu país”. E admite que a renovação da concessão “nos moldes agora pretendidos pela Anacom possa fazer sentido para os CTT”.

Em todo o caso, deixou um aviso: “O forte agravamento de custo daí resultante teria de ser compensado, por via de apoio público ou por via de um grande agravamento do preço do serviço ou, ainda, por um mix dos dois.”