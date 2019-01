Governo lança prémio de 10 mil euros para escolas que mais reutilizem manuais

O Ministério da Educação vai lançar um novo programa de incentivos às escolas para que estas reutilizem os manuais escolares. Alexandra Leitão, secretária de Estado adjunta e da Educação, revela, esta quinta-feira, em declarações ao “Público”, que as 20 escolas públicas que mais manuais escolares reutilizarem vão passar a receber dez mil euros no início de cada ano letivo.

O propósito deste prémio é “dar um impulso à medida e fazer a reutilização avançar”, diz a governante. Além do prémio de 10 mil euros, a campanha Escola Mega Fixe vai atribuir um selo para distinguir cem escolas cujas práticas de reutilização sejam exemplo.

No final de cada ano letivo, o Ministério fará o ranking das 20 escolas que mais reutilizaram manuais. O cálculo será feito a partir do número de manuais que cada escola regista no portal dos manuais, a plataforma Mega, onde são feitas as “encomendas”.

De acordo com o matutino, se este ano cada um dos 811 agrupamentos escolares reutilizar, no mínimo, cem livros, serão poupados 81 mil volumes. No ensino básico, no qual os manuais são mais baratos, um livro custa em média oito euros. Multiplicar oito por 81 mil dá 648 mil euros - o valor que o Governo poderia poupar.