Rankings. Notas dos exames sobem em ano de pandemia

No ano letivo mais complicado de sempre, as notas dos alunos nos exames nacionais bateram todos os recordes e tudo indica que também as classificações atribuídas pelos professores tenham subido. Não porque o ensino à distância a que 1,5 milhões de crianças e jovens tiveram de se habituar de um momento para o outro, mesmo os que não tinham condições para o realizar, tenha resultado particularmente bem. Mas em ano de adaptações forçadas, várias regras foram alteradas, incluindo o próprio modelo dos exames. Por isso, o ranking das escolas de 2020 tem de ser visto ainda com mais cautelas e ressalvas, impedindo sobretudo a comparação com anos anteriores.

Dito isto, os dados fornecidos pelo Ministério da Educação continuam a permitir várias leituras que não se limitam à mera ordenação das escolas pelas médias obtidas nos exames. Era assim há 20 anos, quando o Ministério da Educação teve de divulgar pela primeira vez, por determinação da Comissão de Acesso aos Dados da Administração, as classificações por estabelecimento de ensino. E foi assim durante vários anos, sem nenhum outro indicador de contextualização.