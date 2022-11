Presidenciais 2021: votantes no estrangeiro duplicaram

O número de votos no estrangeiro para a eleição do Presidente da República duplicou face à última eleição presidencial. De acordo com comunicado conjunto dos ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Administração Interna, os dados provisórios apontam para 27.615 votos em relação aos 14.150 de 2016. A confirmar-se o escrutínio provisório, ainda pendente em três postos consulares, o aumento de votantes verifica-se também em relação à eleição para o Parlamento Europeu em 2019, que registou 13.816.

O universo de votantes no estrangeiro corresponde a cidadãos nacionais que, residindo fora de Portugal e estando recenseados na Comissão Recenseadora da sua área de residência, votaram nos dias 23 e 24 de janeiro em 164 secções de voto em cerca de 145 serviços consulares da rede externa portuguesa.

O número de locais de voto, o mais elevado de que há registo e para onde foram enviadas 15 toneladas de material eleitoral, bem como o número de secções de voto, representa um aumento de cerca de 30% face à eleição presidencial de 2016. A tutela adianta ainda que neste ato eleitoral foram utilizados pela primeira vez cadernos eleitorais desmaterializados, disponibilizados aos consulados pela plataforma da administração eleitoral da secretaria-geral do Ministério da Administração Interna.

Os postos consulares onde se registou um maior número de votantes foram, por ordem decrescente, Londres, Luxemburgo, Paris e Macau. Em termos globais por país, a Suíça foi onde se registou o maior número de votantes. Seguiram-se Brasil, França e Reino Unido.

Na votação antecipada no estrangeiro, que decorreu entre os dias 12 e 14 de janeiro, votaram, em 117 postos consulares, 5.429 cidadãos nacionais, o que também corresponde à maior participação eleitoral de que há registo. O voto antecipado foi dirigido aos eleitores recenseados em território nacional mas temporariamente deslocados no estrangeiro - foram abrangidos 73 países.