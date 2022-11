O peso de meio milhão de votos e de um segundo lugar (com 25% dos votos do PS há um ano)

O segundo luar no pódio, mesmo ao cortar da meta, foi simultaneamente uma espécie de suspiro de alívio e o último trunfo de una caminhada que Ana Gomes gostaria que tivesse seguido para segundo round. Mas, realisticamente, nem nas piores previsões para Marcelo esse cenário esteve em cima da mesa.





RESULTADOS ELEITORAIS

Ana Gomes ficou quase a dez pontos dos 22,8% que Sampaio da Nóvoa alcançou em 2016, o candidato da área socialista contra Marcelo que o PS não apoiou oficialmente mas em relação a quem os nomes pesados da família socialista nunca esconderam a simpatia para descontentamento da, também candidata, Maria de Belém.

RESULTADO COMPARATIVO DE ANA GOMES

Sampaio da Nóvoa teve mais de um milhão de votos, Ana Gomes ficou pela metade e nem juntando os votos de Marisa Matias e João Ferreira, a esquerda conseguiu igualar esse resultado.



Na verdade, se tivermos em conta a soma dos votos de Sampaio da Nóvoa e de Maria de Belém Roseira, da mesma área política de Ana Gomes, falamos de mais de um milhão e 300 mil votos. A ex- eurodeputada somou esta noite cerca de 541 mil votos.



Ana Gomes queixou-se da "não comparência" do Partido Socialista na sua candidatura, mas o seu desafio era justamente mostrar até onde conseguiria iria para além desse apoio que lhe foi negado desde primeira hora. E ficou aquém.



O PS (que obteve nas últimas legislativas 1 milhão e 900 mil votos) esteve longe de se ver representado em Ana Gomes. A maioria dos eleitores que escolheram o voto socialista em 2019 terá eventualmente seguido o destino apontado por António Costa na AutoEuropa e engrossou a votação de Marcelo Rebelo de Sousa.

Onde o efeito da sua candidatura fez mossa foi claramente no terreno político do Bloco de Esquerda com Marisa Matias muito longe do resultado de há 5 anos, fruto também de uma fraca campanha e, quem sabe, do efeito do voto contra do BE no Orçamento.

CANDIDATOS DO BLOCO DE ESQUERDA

De que serve o meio milhão de votos de Ana Gomes? para manter viva na própria candidata a ideia de que nunca se reformará da política. Significa isso que vai repetir a candidatura daqui a cinco anos? Ana Gomes não diz nem que sim, nem que não. Tudo depende do xadrez político que ninguém adivinha a esta distância.



Ana Gomes pode invocar que com este resultado travou a progressão da extrema-direita, mas perderá sempre na comparação com Sampaio da Nóvoa (menos 520 mil votos), já para não falar de Manuel Alegre cujo pior resultado em Presidenciais, em 2011, ficou cerca de 300 mil votos acima do que foi alcançado esta noite por Ana Gomes.