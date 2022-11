Tino perdeu em Rans mas está satisfeito com resultado no país: “Ainda não me vi em último em lado nenhum”

Vitorino Silva mostra-se satisfeito em relação aos resultados das eleições presidencias. “Mesmo tendo feito campanha em casa, consegui ter votos de todo o mundo”, começava por dizer, no discurso final de reação aos resultados eleitorais. O candidato de Rans foi o único a cancelar todas as ações de campanha na rua, por altura do anúncio de novo confinamento geral no país.

Com um resultado provisório acima dos 3%, idêntico ao das últimas presidenciais, às quais também concorreu, Tino de Rans agradeceu a quem confiou na sua candidatura, mas também à equipa que o acompanhou “desinteressadamente”. Aproveitou para piscar o olho às sondagens, que nunca o colocaram com um resultado tão promissor quanto o que agora vê. “Todas as sondagens me punham em último. Ainda não me vi em último em lado nenhum”, disse aos jornalistas.

Na hora de ter as câmaras das televisões apontadas, aproveitou para parabenizar Marcelo Rebelo de Sousa, reeleito e para quem perdeu em Rans, freguesia do concelho de Penafiel, terra em que nasceu.

“Há cinco anos concorri contra o candidato Marcelo. Desta vez concorri contra o Presidente da República”, argumentou, mostrando-se orgulhoso pelo resultado e aproveitando o momento para convidar o Presidente reeleito a visitar Rans, que "também é Portugal e nunca viu nem um rei nem um Presidente da República”.

Sem nunca deixar clara a intenção de se voltar a candidatar, Vitorino Silva deixou a porta aberta à possibilidade. “Eu que gosto de fazer caminhos e não muros, estou apenas a meio do caminho”, confessou.