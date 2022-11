Pelo menos 10 pessoas impedidas de votar por terem nome riscado nas listas

Gonçalo Nunes deslocou-se esta tarde à Escola EB23 Vieira da Silva, em Carnaxide, para votar, mas foi impedido de exercer o seu direito cívico porque já tinha o seu nome riscado da lista. Não é caso único – a Comissão Nacional de Eleições (CNE) tem conhecimento de 10 denúncias.

"Inscrevi-me para votar antecipadamente no último domingo, mas como não tive possibilidade fui hoje. Qual não é o meu espanto quando me dizem que já teria votado e mostram-me um envelope com o meu nome. E que não havia nada a fazer", diz ao Expresso Gonçalo Nunes.

Depois de ter sido aconselhado a apresentar queixa à CNE, Gonçalo deslocou-se também a uma esquadra da PSP, em Carnaxide, para apresentar outra queixa face à possibilidade de o seu cartão de cidadão ter sido clonado. No entanto, disseram-lhe que essa hipótese era "pouco provável" e que o mais certo era ter havido um "lapso no registo".

"Pelos vistos, há vários casos. Desde que partilhei a minha história nas redes sociais mais 14 pessoas relataram casos semelhantes, sobretudo no Porto", acrescentou.

Segundo o porta-voz da CNE, esta não é uma situação inédita. São, aliás, várias as denúncias de situações semelhantes nos últimos sufrágios desde que foi eliminado o número de eleitor. Em causa poderão estar situações de "fraude" ou mesmo "erros" no registo, uma vez que organização dos cadernos eleitorais por ordem alfabética podem causar dificuldades face a nomes de eleitores semelhantes.