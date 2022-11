“Era cansativo, mas naquela altura o mundo ainda não tinha caído”: o voto de uma enfermeira antes de mais um turno nos cuidados intensivos

Para os enfermeiros que recebem doentes nos cuidados intensivos, as tragédias sentem-se por antecipação. Quando as notícias chegam com os dez mil, 12 mil, 14 mil casos diários, a cabeça de Diana Cipriano dá um salto para um futuro que continua caótico. “Dá-me assim uma angústia. Eu vejo os números e penso, porra, pessoas vão-me chegar aqui daqui a semana e eu não sei onde as vou pôr. E depois mais dez mil, e depois mais dez mil”. A ala está quase cheia e não vai esvaziar com a rapidez necessária para receber mais gente. “O que é que eu faço? É que estes que tenho aqui ainda não estão bem”, diz Diana, como se tivesse acabado de chegar à sua ala nos cuidados intensivos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler