A incendiária, o dever cívico e as vidas que deram para o torto: reportagem eleitoral em Lisboa

“Estes gajos pá, perderam a língua pá”. Uma senhora de idade está há cinco minutos a andar para trás e para a frente em plena Rua da Madalena, no centro de Lisboa. Está irritada e não tem vergonha que se saiba: são 10 horas da manhã, tem pressa para votar, não sabe qual das filas é a sua, no entretanto vai distribuindo reclamações aos funcionários da Junta de Freguesia de Santa Maria de Maior, que fazem o possível para ajudá-la, sem sucesso. A senhora não arreda pé e continua a andar curvada mas com energia, sempre em conversa com as duas filas. Está sem máscara.

