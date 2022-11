Presidenciais à esquerda: votos da direita favorecem Costa

A esquerda tem três candidatos no boletim de voto — um comunista, uma bloquista e uma socialista freelance —, mas os efeitos práticos destas presidenciais para António Costa residem sobretudo na direita. Primeiro, o prolongamento da coabitação “otimamente boa”, como chegou a classificar o ministro Augusto Santos Silva, com o candidato da “direita social” Marcelo Rebelo de Sousa está sobretudo dependente de o Presidente ter um resultado folgado (e ele perdeu oito pontos percentuais na sondagem Expresso/SIC). Segundo, um bom resultado de André Ventura liberta votos ao centro, pela perceção de que Rui Rio fica dependente da direita radical para governar. E, com um Chega forte, PCP e Bloco de Esquerda permitirão eleições tão depressa?

Se havia socialistas a pensar que um resultado resvés de Marcelo seria uma forma de ter em Belém um Presidente mais enfraquecido em vez de um inquilino hiperpopular, na cabeça do candidato o raciocínio é exatamente o contrário: Rebelo de Sousa assumiu numa entrevista ao podcast de Daniel Oliveira que “quem ganha tangencialmente tem de fazer pela vida”, ou seja, era capaz de endurecer o estilo, por entender que parte do eleitorado não ficou satisfeito com o exercício do primeiro mandato (ver texto na pág. 12).