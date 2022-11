Presidenciais à direita: quanto melhor para Ventura, pior para Rio

Marcelo Rebelo de Sousa tem criticado o excesso de centralidade oferecido pela direita ao Chega, mas no dia seguinte às presidenciais o impacto dos resultados no sistema político será mais determinante por via do resultado de André Ventura do que por causa do vencedor das eleições. Se alcançar um total de votos perto dos 12,5%, em linha com a sondagem Expresso/SIC (ver texto pág. 8), o líder populista — que fez uma campanha provocatória, com uma linguagem nunca vista em Portugal — ganha base para preparar as legislativas condicionando o resto da direita e prejudicando a estratégia do PSD de procurar votos ao centro.

No núcleo duro de Rui Rio — assim como entre sociais-democratas proeminentes que o Expresso ouviu — a convicção é de que quanto melhor for o resultado de André Ventura pior será para o PSD. “Se tiver um bom resultado, vai querer condicionar toda a direita”, comenta Miguel Morgado, militante da ala laranja mais liberal. Entre os próximos de Rio, sabe o Expresso, torce-se para Ana Gomes ficar à frente do líder do Chega, porque um segundo lugar ou uma segunda volta reforçariam ainda mais o ex-comentador desportivo.