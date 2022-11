Marisa ao ataque: "Se as pessoas de esquerda forem votar, haverá duas candidatas à frente de Ventura"

Formalmente, ainda pode faltar um dia para o final da campanha para as presidenciais, mas na prática o ponto culminante da volta de Marisa Matias pelo país terá acontecido esta quinta-feira. Depois da carga emocional que sempre comporta um regresso a casa - como aconteceu durante a tarde em Alcouce -, os decibéis dos aplausos subiram na Alfândega do Porto. Catarina Martins abriu o caminho com um apelo ao voto anti-André Ventura e a candidata falou ao coração da esquerda (e das mulheres) antecipando um cenário em que também ela possa superar o deputado do Chega.

