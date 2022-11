Marisa Matias: "No domingo, somos batom vermelho pelas nossas vidas"

Finito. A campanha presidencial terminou e, no último comício, no Convento de São Francisco, em Coimbra - escolhido simbolicamente -, Marisa Matias fez um apelo ao voto tentando rentabilizar o caso que marcou a última semana e meia. "No domingo, somos batom vermelho pelas nossas vidas", atirou, numa nova alusão ao episódio em que foi visada por André Ventura.

