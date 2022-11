Eduardo da Costa Batista. Quem é o candidato que está no boletim, mas em quem não podemos votar?

“Isto é uma palhaçada. Nem num país do terceiro mundo”. O comentário pertence a Vitorino Silva, o sexto nome a figurar boletim de voto do último ato das Presidenciais em tempo de pandemia, onde constam oito candidatos, embora apenas sete contem para o “totobola”. A culpa do ato falhado que ficará para memória futura deste sufrágio atípico é imputada ao Ministério da Administração Interna (MAI), que mandou imprimir os boletins, quando o Tribunal Constitucional ainda verificava legalidade das candidaturas.

