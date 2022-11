Ana Gomes. Quando ganhar é ficar em segundo lugar

Afinal, ganhar é mesmo relativo e tão elástico que pode até querer dizer que não se chega em primeiro lugar. Nas presidenciais mais bizarras da democracia portuguesa, há o campeonato de Marcelo e uma espécie de II Liga, para os restantes candidatos. E na corrida de Ana Gomes, uma ‘vitória’ tem muitas faces: ficar em segundo lugar, ultrapassar André Ventura, ganhar a todos os candidatos de esquerda ou —melhor dos melhores cenários — levar Marcelo a uma segunda volta. Tudo são ganhos, que começam a ser contabilizados.

Há um ambiente geral de ‘otimismo’ que reina entre as hostes de Ana Gomes, no final de duas semanas no terreno e muitos quilómetros percorridos. Não porque não se admitam erros ou falhas da candidata ou da organização. E houve alguns: como atirar Ricardo Salgado à cara de Marcelo, no frente a frente televisivo. O ataque motivou “muitas críticas” dentro da própria candidatura e fez ricochete na imagem de Ana Gomes. “Faz parte”, desvaloriza Paulo Pedroso, diretor nacional da candidatura. “Qualquer challenger, como é Ana Gomes, tem de correr riscos perante o seu adversário direto”, afirma ao Expresso.