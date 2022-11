Voto em Marcelo? “Não é digno do PS de Mário Soares”, diz Ana Gomes

Depois de ter passado o 'zoom' da noite de terça feira a disparar contra Marcelo e contra os socialistas que apelam ao voto no "candidato da direita", Ana Gomes teve de voltar ao tema. Um manifesto de apoio ao atual Presidente, assinado por altos dirigentes do PS (entre eles Fernando Medina, Vieira da Silva e vários autarcas) foi o ponto de partida para a conversa com os jornalistas, que esta quarta feira acompanham a candidata em Braga e no Porto. "Não me surpreende", disse a candidata independente sobre os camaradas de armas que a trocaram por Marcelo. "Infelizmente, o partido não mantém a vivacidade critica" e lamentou mesmo o 'seguidismo' dentro do PS, porque "os partidos não podem ser clubes de amigos ou de interesses privados".

