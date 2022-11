Ventura vai participar alegada “espionagem” do Bloco de Esquerda. Partido rejeita “acusações mentirosas e absurdas”

O candidato presidencial e líder do Chega, André Ventura, disse esta sexta-feira que vai apresentar queixas à Comissão Nacional de Eleições (CNE) e à PSP por alegada “espionagem” da sua campanha levada a cabo pelo Bloco de Esquerda. Ventura exigiu explicações do partido que apoia Marisa Matias nas eleições do próximo domingo.

