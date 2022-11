Ana Gomes dispara à esquerda e à direita

Na recta final da campanha é chegado o momento do «tudo ou nada». Num zoom feito com a JS da Área Urbana de Lisboa, Ana Gomes puxou dos galões de militante e carregou em todas as tintas para mostrar que há linhas vermelhas que um eleitor do PS não pode ultrapassar. Marcelo é o alvo, mas na rajada disparada pela candidata independente sobram tiros para os adversários à esquerda, sejam eles a "amiga" Marisa Matias, seja o dirigente comunista Joao Ferreira.

