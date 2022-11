Fernando Medina e Vieira da Silva em lista de apoio a Marcelo (esperam segundo mandato "idêntico")

Treze presidentes de câmara integram a lista de autarcas, deputados e ex-governantes socialistas que assinaram uma declaração de apoio à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa.

Entre eles estão Fernando Medina (presidente da câmara de Lisboa), Eduardo Vítor (presidente da câmara de Gaia e da Área Metropolitana do Porto), Manuel Machado (da câmara de Coimbra), Basílio Horta (presidente da câmara de Sintra), Isilda Gomes (da câmara de Portimão) e Alberto Mesquita (presidente da autarquia de Vila Franca de Xira).

Mas também integram a lista os ex-ministros José António Vieira da Silva, Pedro Marques e Correia de Campos, o ex-secretário de Estado, Bernardo Trindade, e os deputados João Azevedo, de Viseu, Jorge Gomes, eleito por Bragança, e Paulo Cafôfo, deputado na Assembleia Regional da Madeira.

Na declaração, assumem que "a principal razão" que os leva a apoiar a recandidatura do atual Presidente da República é o facto de confiarem "que as continuadas afirmações do candidato Marcelo Rebelo de Sousa de assumir idêntica atitude num eventual segundo mandato lhe dão particular capacidade para merecer o voto popular".

Ao Expresso, José António Vieira da Silva, ex-ministro do Trabalho nos Governos de José Sócrates e, mais recentemente, no de António Costa, diz que além de fazerem um balanço "positivo" do primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, esta tomada de posição "também é muito influenciada pelas circunstâncias" que o país vive e que pedem um Presidente da República que seja um garante "de estabilidade, de confiança e esperança".

"Penso que nenhum de nós votou Marcelo há cinco anos", assume o socialista, mas hoje está convencido de que a leitura "positiva" que fazem do primeiro mandato de Marcelo "é a leitura feita pela maior parte dos socialistas".

Os signatários fazem um balanço positivo do primeiro mandato o atual Presidente da República e explicam porquê: porque "foi pautado, no essencial, pelo respeito e valorização do quadro constitucional vigente, pela dignificação externa do país, pela promoção da estabilidade política e do diálogo político e social, e por um continuado empenhamento na mobilização dos portugueses para a defesa dos interesses nacionais e para o combate a diversas adversidades que marcaram os últimos anos".

Considerando que "as eleições presidenciais do próximo dia 24 revestem-se de grande importância", por estar em causa a escolha do Chefe de Estado "num período em que Portugal, a Europa e o Mundo vivem a maior crise desde há mais de meio século", os socialistas registam "quem os portugueses escolherem para PR terá a enorme responsabilidade de contribuir, na esfera das suas competências constitucionais, para apoiar o combate à crise provocada pela pandemia do covid19 e para mobilizar o país para uma recuperação económica e social decisiva para moldar o nosso futuro coletivo nas próximas décadas".

Numa referência indireta aos novos movimentos radicais que surgem e crescem, em Portugal e no mundo, a declaração refere "a ameaça de correntes e movimentos políticos que representam o regresso a um quadro político de retrocesso dos valores democráticos, de empobrecimento de avanços sociais e civilizacionais e de cedência a diversas formas de intolerância e discriminação". E confiam que as presidenciais serão um momento para rejeitar essas tendências.

Às candidatas e candidatos que "se propõem" "desempenhar essa decisiva missão" (combater André Ventura), os signatários deixam também uma saudação. Mas apelam ao voto em Marcelo.