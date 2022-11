Jantar-comício de André Ventura junta 170 pessoas em Braga sem distanciamento

São 170 pessoas sentadas sem distanciamento numa sala com cerca de 450 metros quadrados e sem ventilação.

A organização do jantar-comício do candidato presidencial e líder do Chega, realizado este domingo no restaurante “Solar do Paço”, em Tebosa, no concelho de Braga, garantiu aos jornalistas presentes que o evento recebera a autorização da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O mandatário nacional e diretor de campanha, Rui Paulo Sousa, afirmou que o jantar estava a cumprir todas as normas, que as distâncias estavam a ser respeitadas e que a delegação de saúde estivera no local antes do jantar, tendo autorizado a sua realização.

Os jornalistas estiveram na sala de refeições até à chegada de André Ventura, sendo depois encaminhados para uma outra sala no piso inferior. Antes de o candidato chegar, já os comensais se encontravam sentados, sem cumprirem o distanciamento, como as fotografias tiradas no local demonstram.

A DGS reportou este domingo 10.385 novos casos e 152 mortes relacionadas com a covid-19. No sábado, o pior dia da pandemia em Portugal, André Ventura foi questionado, à saída de uma ação de campanha, sobre a manutenção destes eventos. O candidato respondeu que “a Comissão Nacional de Eleições já se pronunciou sobre isso”, lembrando ainda o entendimento de que “já não era possível adiar as eleições”.

josé fernandes

“Portanto, das duas, uma: ou não há campanha absolutamente nenhuma ou ela tem de existir. Temos feito um esforço junto da DGS, com todas as regras cumpridas, de máscara, de separação. Mudámos completamente o modelo da campanha. Estamos a cumprir as regras todas”, insistiu.

No entanto, o jantar-comício deste domingo decorreu como se de um dia normal se tratasse, com a lotação completa e sem o distanciamento recomendado pelas autoridades de saúde.