Tiago Mayan contra a ilegalização do Chega: “A denúncia e confrontação são a única via”

No dia em que criticou no Twitter o "baixo nível" da campanha de André Ventura, o candidato liberal afirma que é preciso apresentar alternativas e que o combate aos extremismos não se resolve com a ilegalização de partidos.

"Não é proibindo ou ilegalizando, é estando frente a frente, olhos nos olhos, com essas propostas e demonstrar o vazio, as totais incongruências entre o que se proclama e o efeito das propostas que se fazem", declarou Tiago Mayan Gonçalves num debate online com estudantes da Universidade Católica, onde se formou há duas décadas em Direito.

Enquanto liberal, defende que o pluralismo de opiniões é fundamental em democracia, mas que cabe aos protagonistas políticos e à sociedade civil, numa "responsabilidade partilhada", apresentar soluções.

"Há sempre propostas de estagnação económica, de podridão do sistema político e de bloqueio do país. E aí têm que ser novas propostas políticas não extremistas como a da Iniciativa Liberal (IL)", acrescentou.

Sem referir o líder do Chega, Mayan manifestou-se preocupado face aos sinais de "deriva autoritária", voltando a anunciar-se como o candidato da direita moderada e liberal.

"Vença o amor contra o ódio"

Horas antes, no programa de José Luís Goucha, na TVI, já criticara as propostas "ocas e "ruidosas" dos partidos dependentes de soundbytes. Mayan diz esperar que "vença o amor contra o ódio", a "esperança contra a resignação", mas não faz depender o futuro político do resultado eleitoral. "A política é uma ultra-maratona. Há aqui metas intermédias a 24 de janeiro, mas a corrida continua. Parte da minha vida é ser membro ativo da Iniciativa Liberal e vai continuar a sê-lo", afiançou.