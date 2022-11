Ferro quer mais ação “no apelo ao voto”

O presidente da Assembleia da República acha “muito fraco” o apelo que tem sido feito para que os portugueses votem no dia 24 e defende uma Comissão Nacional de Eleições (CNE) “mais ativa”. Em entrevista ao podcast do PS “Política com Palavra”, Ferro Rodrigues pede uma maior intervenção da CNE: “O que me parece muito fraco, e devia ser muito mais forte, é o apelo geral para a votação e mobilização para as presidenciais. E aí, a CNE devia ter um papel muito ativo, um papel de promoção das eleições bastante mais forte do que tem tido até agora.”

Com as sondagens a apontarem para taxas de abstenção recorde nestas presidenciais, seja porque a recandidatura faz aumentar o grau de abstencionistas seja porque o confinamento numa pandemia tende a fechar as pessoas em casa, os candidatos que andam no terreno tentam desdramatizar.