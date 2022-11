Ana Gomes responde a Sócrates: "É elucidativo"

Ana Gomes respondeu em contra-ataque ao artigo, de José Sócrates, em que era acusada de "usar o combate à corrupção, sem nenhum respeito pela presunção de inocência e pelos direitos individuais". Para a candidata, é "elucidativo" que o antigo primeiro-ministro ataque os que "querem que se fale do BES, da teia de corrupção,da fuga ao fisco, da captura do Estado e dos bloqueamentos de Justiça". E terminou dizendo: "não vou falar mais sobre quem nos organizou o desvio de fundos do Estado".

Frente às instalações do INEM, em Coimbra, e na segunda ação de campanha realizada nesta manhã de sexta-feira, Ana Gomes aproveitou o artigo, publicado, ontem, num jornal brasileiro por José Sócrates, para 'atirar sobre dois coelhos com uma só cajadada'. Para além do ataque indireto a Sócrates, o texto motivou, também, uns tiros contra Marcelo."Os portugueses estão a pagar e a perceber o que significa este relacionamento" entre os bloqueios da Justiça e os atrasos no combate à corrupção, disse a candidata. A campanha de Ana Gomes quer afirmar-se pela "diferença" e pela "luta contra a corrupção e pela defesa da transparência".

Recorde-se que, no seu artigo, José Sócrates dedicou todo um Post Scriptum à sua antiga camarada de partido. Acusou Ana Gomes de ter feito "toda uma carreira política dedicada à maledicência - maldizer os adversários, os ricos, os poderosos e maldizer também os seus próprios camaradas" .

"O próprio Presidente da República tem de se defender das maldosas insinuações da candidata. No final, fica-nos a enjoativa impressão de que nada disto tem outro objetivo que não seja disfarçar um enorme vazio político", afirma Sócrates.