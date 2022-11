Abstenção: pandemia é uma boa desculpa

O pano de fundo não é animador — a abstenção em Portugal tem vindo sempre a aumentar, seja em eleições legislativas, europeias ou presidenciais — e as características específicas de umas presidenciais com vencedor antecipado tendem a agravar uma tendência que leva Pedro Magalhães, responsável pelas sondagens ISCTE/ICS (que faz os estudos SIC/Expresso), a antecipar para 24 de janeiro uma abstenção “estrondosa”.

Com o país confinado e aconselhado a ficar em casa para fugir à covid-19, ainda que com garantias legais de poder desconfinar para o voto, Pedro Magalhães não tem dúvidas: “Se a abstenção for muito alta, os políticos vão dizer que é por causa da pandemia.” Uma boa desculpa que não passa disso, alerta o politólogo, convicto de que “as razões são mais profundas e mostram que algo não está bem”.