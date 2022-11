Ana Gomes: apoios socialistas chegam discretos e até confinados

De manhã, foi Luisa Salgueiro, a autarca socialista de Matosinhos, a surgir "com muito orgulho" ao lado de Ana Gomes. E, ao fim do dia, foi Serrão Santos, ministro do Mar, a vir publicamente elogiar as qualidades da candidata independente. Nenhum, porém, declarou apoio formal ou apelou ao voto em Ana Gomes. Os socialistas partiram divididos para esta corrida a Belém e, quase a meio da campanha eleitoral, ainda não se vislumbra uma vaga de fundo a favor da candidata.

