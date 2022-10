Que campanha é esta? Politólogos dizem que candidatos deveriam ter sido vacinados e que falta de rua prejudica os menos conhecidos

Os portugueses escolhem daqui a 11 dias (ou seis, se através de voto antecipado) o próximo Presidente da República. Marcelo teve a sua presença em risco no derradeira debate com todos os candidatos por um caso positivo de covid-19. O confinamento geral, tal como tivemos em março, deverá avançar nas próximas horas. As campanhas terão obrigatoriamente outro registo. Sobram dúvidas: como será daqui para a frente? Os decisores políticos e candidatos deveriam ter sido vacinados? Que medidas ajudariam a reforçar a participação? A abstenção engordará ainda mais como é tradicional nestas eleições?

