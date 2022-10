Marisa nos Açores: não se pode “naturalizar a extrema direita”

“Estás hoje para esta reunião como Marcelo Rebelo de Sousa para o debate [de ontem]”. O reparo da candidata presidencial, seguido de uma gargalhada, era para Lúcia Moniz, cantora e atriz açoriana, a mais recente apoiante de Marisa Matias que se juntou à primeira ação de campanha em solo açoriano, por videoconferência.

Para a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, a situação política, recém-formada nos Açores, veio acentuar fragilidades. Aos jornalistas, Marisa Matias voltou a defender que não daria luz verde a um executivo apoiado pelo Chega. “Na primeira vez que temos um Governo a depender da extrema direita, a primeira ação é retirar apoios a quem mais precisa, a maioria dessas pessoas afetadas são crianças”, diz. A candidata considera que um Presidente da República “deve fazer tudo o que está ao seu alcance para evitar programas de Governo que incidam sobre retirar apoios sociais aos mais pobres dos pobres quando o seu papel é protegê-los”. Para Marisa não se pode “naturalizar a extrema direita”.

Sobre a figura do Representante da República nos Açores, a eurodeputada defende que as funções do cargo “têm de se manter” para que continue a ser possível dar posse ao Governo regional bem como proceder à fiscalização preventiva e sucessiva das leis no arquipélago. Ainda assim, a candidata reconhece as dúvidas que levantam a manutenção da figura. Garante que há espaço para o debate que deverá ser conduzido pelos partidos sem prejuízo de anular as atuais funções do cargo.

Visita de menos de 24 horas em São Miguel

Apesar de ter falado em Marcelo, mal se sentou numa das cinco cadeiras disponíveis e devidamente distanciadas, da sala “rosa dos ventos”, num hotel de Ponta Delgada, Marisa não quis comentar o aparente “desnorte” das autoridades de saúde em relação ao estado de saúde do adversário e atual Presidente. “Não me compete a mim comentar essa questão. No meu caso, as indicações que me deram foi que não teria que alterar em nada o meu comportamento para além do que já estava alterado”, garante a candidata.

E a vinda de Marisa aos Açores já deu várias voltas. Na véspera da visita, no final do mês passado, partiu duas costelas e teve de cancelar a viagem. Esta semana, voltou a estar em dúvida que só foi dissolvida depois do teste negativo à covid-19. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda diz que a ginástica no programa da campanha, em plena pandemia, é constante. “O que fiz foi adaptar-me a esses novos tempos, a prioridade é ouvir as pessoas, percorrer o país e garantir que as suas vozes são ouvidas e que os problemas são denunciados”, assegura, e isso nenhuma pandemia pode impedir.

Num único dia, Marisa Matias visitou duas ilhas nos dois arquipélagos do país. Depois de ter aterrado em São Miguel, vinda da Madeira, por volta da uma da tarde desta quarta-feira, 13 de janeiro, a candidata só teve agenda pelas 16h com a UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta e com um representante da União Audiovisual nos Açores, que tem liderado as ajudas aos profissionais da cultura, parados há vários meses.

Marisa lamentou também que os Açores estejam “no top da violência contra as mulheres que é um top que nenhuma região quer estar”.

Os únicos dois encontros que teve na região autónoma aconteceram no mesmo hotel, dentro de portas, não tendo existido qualquer ação de rua, na única visita da candidata ao arquipélago - também deverá ser a única dos sete candidatos a fazer campanha na região.

Uma entrevista nos estúdios do telejornal da televisão pública regional, ao final do dia, ditou que o regresso a Lisboa aconteça só na manhã do dia seguinte onde prossegue as ações de campanha do outro lado do Atlântico.