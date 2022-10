“Demoraram muito tempo e deixaram uma indefinição muito grande”. Marcelo, afinal, está em “auto-vigilância passiva”

Marcelo Rebelo de Sousa regressou esta quarta-feira à sua residência oficial em Belém e acusa as autoridades de Saúde de "demora" e "indefinição" na forma como nos últimos dois dias geriram as suspeitas sobre o seu estado de saúde e eventual contágio com o virus Covid 19.

