Ana Gomes vai à TVI: bitoques, perfumes e um vestido para banquete

O primeiro foi André Ventura. A seguir o 'Tino' e, esta segunda-feira, foi a vez de Ana Gomes. Manuel Luis Goucha abriu o seu programa da tarde, na TVI, a entrevistas aos candidatos presidenciais e, depois da ronda de debates políticos, é agora uma nova volta dos presidenciáveis pelos ecrãs da televisão. Faz parte do modelo das tardes televisivas que se puxe ao sentimento e o apresentador não perdeu tempo. Começou logo por perguntar a Ana Gomes se tinha saudades do 'embaixador António Franco', o marido da candidata, falecido há apenas seis meses. "Fala com ele?", "pensa nele?", "é difícil?" e outras perguntas semelhantes levaram, em poucos minutos, a candidata a embargar a voz e segurar as lágrimas, falando da falta que "o António faz" porque "parte da inspiração me vem dele".

