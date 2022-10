Ana Gomes: campanha arranca em centro de saúde, sem doentes e sem distanciamento de jornalistas

Dez e meia da manhã e uma fila com 14 pessoas espera, pacientemente, na rua, a sua vez de poder entrar no Centro de Saúde de Algueirão Mem Martins. Da candidata presidencial Ana Gomes, ninguem sabe. "Aqui não entra, de certeza", diz o porteiro ao Expresso. "Não temos indicação de nenhuma visita", diz a responsável da unidade de saúde. Cá fora, com a chegada das primeiras câmaras de televisão, começa o burburinho, que está longe de ser de apoio à candidatura: "deviam vir, antes, às seis da manhã, para verem a fila que já existe a essa hora. Isso é que era uma reportagem", diz um dos utentes indignados.

