Ponto crítico da pandemia fez Marisa e Mayan descolarem dos seus partidos

De um lado da mesa, Marisa Matias, dirigente de longa data do Bloco de Esquerda (BE); do outro, Tiago Mayan Gonçalves, fundador da Iniciativa Liberal (IL). Frente a frente estiveram dois disciplinados seguidores das cartilhas ideológicas e da "mundividência" de cada um dos partidos, que só foram forçados a um pontual desvio por força dos números da pandemia.

No debate presidencial deste sábado, o penúltimo (a dois) desta já longa sequência, na SIC Notícias, a bloquista e o liberal lá deixaram escapar que o acelerado ritmo de crescimento de infetados e de óbitos por Covid-19 poderia levá-los a tomar posições diferentes daquelas que têm vindo a assumir Catarina Martins e João Cotrim de Figueiredo.

josé fernandes

Se é certo que, no Parlamento, o BE se tem abstido recorrentemente na votação dos decretos que instituem o estado de emergência, Marisa reconheceu que, havendo "sinais muito preocupantes", os partidos e os candidatos a Belém têm de fazer o que puderem para conter os contágios. "Eu sou favorável ao estado de emergência", adiantou, vincando que o quadro de exceção deverá ser acompanhado por um pacote de apoios às famílias e às empresas penalizadas.

Mayan insistiu que o "país não aguenta um novo confinamento generalizado", escudando-se no que tem afirmado António Costa, mas frisou que na reunião de terça-feira no Infarmed - para a qual os candidatos presidenciais foram convidados - pode ser obrigado a render-se às evidências. Embora a IL se oponha ao quadro de exceção, o candidato optou pela estratégia de on vera. "Se o cenário que me apresentarem for um cenário de guerra, a situação é distinta", fundamentou, apesar de salientar que isso significará, "em primeiro lugar, que o Governo falhou" e que agora é preciso "correr atrás do prejuízo".

A bloquista considerou "irresponsável" votar contra o estado de emergência somente com o intuito de fazer um statement político e denunciou, com ironia à mistura, a "visão socialista" do adversário por este reivindicar apoios para quem for prejudicado pelas medidas mais restritivas. Mayan negou qualquer contradição e seguiu caminho, tal como reiterou que a "responsabilidade política" pelo acréscimo de mortalidade não Covid pertence a Marta Temido por não ter mobilizado "toda a capacidade" clínica instalada (seja ela do Estado ou privada).

A pandemia foi apenas a via rápida para uma longa discussão sobre a saúde em Portugal entre alguém, Marisa, que recusa que "41%" do orçamento do setor seja canalizado para financiar os prestadores privados e alguém, Mayan, que vislumbra num modelo concorrencial entre público e privado o melhor caminho para o "acesso universal".

A bloquista caricaturou a visão liberal recorrendo à história de um cidadão que foi tratado nos EUA e quando se preparava para deixar o hospital tinha uma conta de "dois milhões de dólares" para pagar; Mayan devolveu com o caso da oponente: "A Marisa está em Bruxelas. Lá, sabe quem é o dono da clínica?"

A dicotomia entre socialismo e liberalismo foi também muito evidente no capítulo deicado à legislação laboral. Onde Mayan vê regulação a mais, Marisa encontra proteção dos trabalhadores a menos. E se Mayan foi à guerra contra os últimos "19 (de 25) anos de socialismo", Marisa puxou o trunfo da troika e das mudanças no Código do Trabalho operadas pelo Governo de Pedro Passos Coelho. "Se quer colar-me à geringonça, eu não me importo", asseverou a candidata do BE. "Já cá faltava a teoria de que a culpa é do Passos", ripostou o escolhido da IL.

Daí para a frente, os lugares-comuns proliferaram como cogumelos à chuva. Do "poço sem fundo" que é o Novo Banco, como disse Marisa, ao "não há too big to fail" em Portugal, arremessado por Mayan acerca do BES. Na TAP, mais do mesmo. A bloquista acusou o oponente desta noite de "gostar de falências" e de "não se importar que 11 mil pessoas possam ir para o desemprego", ouvindo em retorno, do liberal, que a insolvência da companhia aérea "não significa despedir toda a gente, queimar aviões e deitar tudo ao lixo".

Clara de Sousa, a moderadora, não precisou de ser uma árbitra interventiva. As divergências ideológicas foram aquilo que são e não mais que isso: diferenças. Marisa e Mayan discutiram para segurar as respetivas bases eleitorais. Este não era o dia de caçar votos a adversários.