Marisa contra o "Portugal antigo" de Marcelo e o "Trump minion" Ventura

Lá fora, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, o frio era cortante. E no interior do histórico cinema São Jorge a temperatura estava igualmente baixa. Neste domingo, primeiro dia oficial de campanha, Marisa Matias debateu-se com a dureza de falar para um sala vazia. A lei imposta pela pandemia, com recolher obrigatório a partir das 13h, não concedeu veleidades à candidata apoiada pelo BE, que, pela manhã, tinha garantido que procuraria sempre o "calor humano", mesmo num quadro de medo e de restrições sanitárias.

