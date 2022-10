Marisa ao lado das trabalhadoras da Triumph: "Presente onde Marcelo esteve ausente"

Começou oficialmente a campanha presidencial de Marisa Matias. Na primeira ação deste domingo, a candidata apoiada pelo BE esteve com um grupo de ex-trabalhadoras da Trimph, que há três anos, segundo se queixaram, enfrentaram "as passas do Algarve" devido ao encerramento da fábrica do concelho de Loures.

