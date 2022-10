O melhor Marcelo deixou Ventura KO. Eis as notas dos comentadores do Expresso e SIC

Ao quarto de nove dias de duelos presidenciais, Marcelo defrontou André Ventura na SIC. O Expresso juntou 15 comentadores para avaliar o debate e os candidatos. O que se segue são as notas e os comentários de cada um para um duelo que, contas feitas, teve o resultado mais claro até agora: Marcelo o seu melhor resultado, com 7,9 valores, André Ventura derrotado com apenas 3.

