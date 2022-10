Presidenciais: Ana Gomes defende mais financiamento para investigação ligada ao mar

A candidata presidencial Ana Gomes defendeu esta terça-feira mais financiamento para a investigação ligada ao mar, área em que considera que o país tem de passar da retórica à prática para aumentar a exploração inteligente dos recursos marinhos.

"Portugal tem que passar da esplêndida retórica sobre o mar à prática", afirmou Ana Gomes em Peniche, defendendo a criação de meios para que o país exerça "efetiva jurisdição sobre essa tremenda zona territorial que é o mar, e a terra por baixo do mar, onde há extraordinários recursos que precisam de ser identificados, mapeados, preservados e, eventualmente, explorados, mas de forma sustentável e inteligente".

Numa ação de pré-campanha dedicada ao mar, a diplomata e ex-eurodeputada do PS visitou, em Peniche, o Cetemares, um centro de investigação em ciências do mar e do ambiente, onde chamou a atenção para "os recursos que ficam no mar".

Aludindo à biodiversidade, como as algas ou peixes que "não são utilizados em Portugal, não são consumidos," e são " deitados borda fora" por não se conhecerem "as [suas] aplicações", Ana Gomes considerou tratar-se de espécies que "hoje já poderiam ser altamente rentáveis, se fossem trabalhadas".

Reconhecendo "a importância" de centros de ciência como o Cetemares, um polo do Instituo Politécnico de Leiria (IPL) onde "se desenvolve o conhecimento científico em ligação com o mundo empresarial", a candidata alertou para a necessidade os institutos ligados à investigação terem "muito melhor financiamento" e maior "autonomia para desenvolver os seus projetos científicos".

Alertada pelos responsáveis do centro para a situação de precariedade de alguns investigadores que não viram renovadas as bolsas de investigação a antiga dirigente socialista afirmou, em declarações aos jornalistas, tratar-se de uma situação "insustentável" e que "tem que mudar".

No final da visita Ana Gomes defendeu ainda uma maior aposta na aquacultura é "área de que Portugal tem uma absoluta necessidade, visto ser um país "que importa peixe (...) que poderia ser produzido cá".

Em Peniche a candidata às eleições presidenciais que se realizam em 24 de janeiro de 2021 visitou ainda a fortaleza onde está instalado o Museu Nacional da Resistência,.

O dia dedicado ao mar prossegue na Nazaré, onde durante a tarde Ana Gomes visita o Porto de Pesca, o Forte de S. Miguel e empresas ligadas à exportação de pescado.